〔台湾债市〕101/1殖利率连两日收高,受央行赶炒汇外资传闻影响

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---台湾债市殖利率周三涨跌互见,五年券101/1受市场传出央行逼走炒汇外资消息影响,以致今天卖压出笼推升殖利率连两日走扬,惟10年券101/5续收创10年期公债指标殖利率.TW10YTBI近19个月来新低.
市场人士指出,今天传出央行有动作请走进来炒汇的外资,随着台币升值走势暂缓,101/1出现卖压,成交量略为扩大,预估空单再度提高至70亿台币,预估其短线殖利率在0.96-0.99%盘整.
一券商交易员表示,五年期101/1殖利率处于相对低点,"最近有在打底的味道",短线会维持区间狭幅盘整.
至于长券则是持续出现小幅买盘进场,大型寿险交易员认为,银行寿险在资金去化压力下补券,加上长券筹码集中度高,所以只要有人买,利率就下去,20年101/2、30年101/4殖利率都创今年新低.
"目前长券距离心目中的合理水准已经越来越遥远",她说.
外银台债交易员还表示,美债受到欧洲政经问题的不确定性影响,10年期美债US10YT=RR殖利率有机会挑战历史低点的1.79%,然短线则将在1.80-1.85%区间偏多盘整,激励台债长券利率走低.
美国公债价格周二大致守住早盘升势,此前三年期公债标售得到强劲需求,且希腊组建联合政府困难重重引发避险买盘.周二标售320亿美元三年期公债的投标倍数录得历来第二最高,是对美国公债需求强劲的迹象.[ID:nSB1533688]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO +0.43 0.9760 0.9646-0.9768 312.5
10 101/5A01105=TWO -0.15 1.2255 *1.2110-1.2345 8.5
20 101/2A01102=TWO -0.90 1.6950 1.6950-1.6950 0.5
* 表创该券交易以来殖利率日低
交易商表示,美债避险需求激增,台债持续偏多操作,今天101/5盘中一度测试1.21%,不过成交量不大,预估近期101/5殖利率区间落在1.20-1.25%.
外银交易员坦言,短线10年券101/5殖利率有机会挑战1.20%整数关卡,但不会停留太久,卖压就会出来.
大型寿险交易员分析,在物价涨势减缓趋势下,台债偏多操作,现阶段物价水准虽然增温,但不会突破央行预估的消费者物价指数(CPI)年增率2%,所以市场提前反应央行不升息的行情.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6950
10 101/5 A01105=TWO 1.2255
5 101/1 A01101=TWO 0.9760
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/丁淑琴
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