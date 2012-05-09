〔台湾债市〕101/1殖利率连两日收高,受央行赶炒汇外资传闻影响

路透台北5月9日电---台湾债市殖利率周三涨跌互见,五年券101/1受市场传出央行逼走炒汇外资消息影响,以致今天卖压出笼推升殖利率连两日走扬,惟10年券101/5续收创10年期公债指标殖利率.TW10YTBI近19个月来新低.

市场人士指出,今天传出央行有动作请走进来炒汇的外资,随着台币升值走势暂缓,101/1出现卖压,成交量略为扩大,预估空单再度提高至70亿台币,预估其短线殖利率在0.96-0.99%盘整.

一券商交易员表示,五年期101/1殖利率处于相对低点,"最近有在打底的味道",短线会维持区间狭幅盘整.

至于长券则是持续出现小幅买盘进场,大型寿险交易员认为,银行寿险在资金去化压力下补券,加上长券筹码集中度高,所以只要有人买,利率就下去,20年101/2、30年101/4殖利率都创今年新低.

"目前长券距离心目中的合理水准已经越来越遥远",她说.

外银台债交易员还表示,美债受到欧洲政经问题的不确定性影响,10年期美债US10YT=RR殖利率有机会挑战历史低点的1.79%,然短线则将在1.80-1.85%区间偏多盘整,激励台债长券利率走低.

美国公债价格周二大致守住早盘升势,此前三年期公债标售得到强劲需求,且希腊组建联合政府困难重重引发避险买盘.周二标售320亿美元三年期公债的投标倍数录得历来第二最高,是对美国公债需求强劲的迹象.[ID:nSB1533688]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.43 0.9760 0.9646-0.9768 312.5

10 101/5A01105=TWO -0.15 1.2255 *1.2110-1.2345 8.5

20 101/2A01102=TWO -0.90 1.6950 1.6950-1.6950 0.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,美债避险需求激增,台债持续偏多操作,今天101/5盘中一度测试1.21%,不过成交量不大,预估近期101/5殖利率区间落在1.20-1.25%.

外银交易员坦言,短线10年券101/5殖利率有机会挑战1.20%整数关卡,但不会停留太久,卖压就会出来.

大型寿险交易员分析,在物价涨势减缓趋势下,台债偏多操作,现阶段物价水准虽然增温,但不会突破央行预估的消费者物价指数(CPI)年增率2%,所以市场提前反应央行不升息的行情.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6950

10 101/5 A01105=TWO 1.2255

5 101/1 A01101=TWO 0.9760

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)