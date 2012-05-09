〔台湾央行〕共发行2,274亿台币存单,发行余额增加46亿

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透台北5月9日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,274亿台币存单,相较存单到期金额2,228亿,存单发行余额增加46亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,037.0
91天期 0.93 196.0
182天期 1.05 41.0
央行上日共发行693亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,314.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负132亿台币,累计超额准备为负1,403亿台币,加计前期1%的超额准备为负631亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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