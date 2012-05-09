〔表格〕台股外资及陆资卖超101.03亿台币,已连续三日卖超

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超101.03亿台币,已连续三日卖超,上交易日修正后为卖超49.44亿.
三大法人今日合计卖超110.81亿台币,上交易日修正后为卖超54.65亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/9 -101.03 -3.88 -5.90 -110.81
5/8 -49.44 -3.35 -1.86r -54.65r
5/7 -163.91r +2.20 -5.05r -166.77r
5/4 +8.95 +6.47 -6.51r +8.92r
5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r
5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r
----------------------------------------------------
本月累计 -361.56 +20.78 -7.32 -348.10
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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