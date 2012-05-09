〔台湾汇市〕台币兑美元收创近两周低位,因欧债疑虑及央行助贬

路透台北5月9日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌3分,因希腊重组联合政府难产,市场厌恶风险风气升高,打压亚洲股汇走势,临收盘时央行进场顺势调节,促台币由升转贬并创下近两周低位.

汇银人士表示,由于近日台股和台债均出现卖压,外资汇出力道较强,但逢高见出口商抛汇兴趣浓厚,台币多数时间在平盘之上整理;另外,央行除尾盘例行调节助贬约5分外,盘中多采双向操作,企图缓和汇价走势.

"看国际状况有没有稳住,不过最近台币还算有撑."一位本地银行交易人士称.

交易商预估,台币明日交投料落在29.30-29.45元,并将持续关注欧洲情势及外资动向;若欧元区情势没有持续恶化,预料出口商抛盘将为台币带来支撑,但欧元一旦跌破1.293-1.295元支撑价位,届时台币也难档避险卖压.

台币兑美元今日收在29.4元,为4月26日29.412元以来最低;另外,台币盘中亦触及29.410元低位,前次最低出现在4月27日,报29.415元.

台湾股市.TWII周三收盘下跌0.93%,至7,475.71点;另外,外资及陆资在台股卖超101.03亿台币,已连续三日卖超,上交易日修正后为卖超49.44亿.[ID:nST0457836]

多数新兴亚洲货币周三下跌,韩元KRW=及马币(林吉特)MYR=短暂跌破技术支撑位,因市场担心欧洲为解决债务危机而采取的撙节措施,可能出现变数.[EMRG/SGCN]

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