〔路透基点〕台湾华新丽华100亿台币再融资展开筹组--RLPC

路透香港5月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾电线电缆厂商华新丽华(1605.TW)的100亿台币五年期再融资案,已由台湾银行展开筹组.

这笔无担保定期贷款的利率为较次级商票利率加码60个基点,税前最低利率为1.5%.

以三种水准邀请银行参贷:

承诺20亿台币或以上的银行,含所有费用价码为63.84个基点,先行费用为17个基点.

承诺12-19亿台币的银行,含所有费用价码为62.03个基点,先行费用9个基点.

承诺6-11.9亿台币的银行,含所有费用价码为60.9个基点,先行费用4个基点.

贷款宽限期为三年,分五期每半年不等额偿还--10%(1-2期)、15%(3-4期)、50%(5期)--平均期限4.425年.

财务约束条款包括:流动比率最低1倍;最高债务比率1.2倍;利息覆盖比率最低1.5倍;有形资产净值最低500亿台币.

回覆期限6月8日.

资金将用于该公司已有两笔贷款的再融资.这两笔贷款分别是2008年10月签定的60亿台币五年期贷款,和2007年10月签定的70亿台币五年期贷款.

2008年那笔贷款的利率为二级市场商业票据利率加码65个基点,含全部费用的价码为71.67个基点.2007年那笔贷款的利率为二级市场商业票据利率加码35个基点,含全部费用的价码为37.67个基点.(完)