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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 16:43 BJT

〔新兴汇市〕欧洲疑虑打击多数亚币下跌,韩元及马币跌破支撑

路透新加坡5月9日电---多数新兴亚洲货币周三下跌,韩元及马币(林吉特)短暂跌破技术支撑位,因市场担心欧洲为解决债务危机而采取的撙节措施,可能出现变数.

韩元受到夹击,因境外对冲基金买入美元,且其他基金亦回补欧元/韩元EURKRW=R空头部位.

马币下滑,因遭欧系银行出脱,且投资人加码美元多头部位.

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