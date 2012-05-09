路透伦敦5月9日电---以下德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元面临下看1.2954美元的压力,该点为今年迄今走势的61.8%回档位.自此所展开的反弹极端温吞,我们认为市场有下跌的风险.尽管涨势或可回补周末至1.3081美元的缺口,但走势料仍薄弱.

欧元倘若贬破1.2954美元,料将引发另一波跌势.我们的目标仍为1月低点1.2624美元,暂时性支撑在1.2809美元,即78.6%回档位.短期阻力在1.3081/1.3180美元.关键阻力为1.3240/55美元.

美元/日圆:技术面维持狭幅波动,令我们的预测看法维持不变.市场仍为80.64日圆的阻力线所主导.美元当前或可续贬至79.15/78.90(61.8%回档位兼55周均线切入位),我们预期市场在此将回稳并展开反弹.

惟有攻破80.64阻力线,才代表这波修正阶段告终,方可上攻82.30的云区阻力,83.31/39日圆,以及84.19日圆的近期高位.在此期间,日线图的云区顶部可能扮演阻力的角色.

纽约 当日 今年来 2011年

0826GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2980 1.3002 -0.17 +0.27 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.70 79.86 -0.20 +3.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.46 103.84 -0.37 +3.91 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9249 0.9235 +0.15 -1.35 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6139 1.6156 -0.11 +3.89 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0016 0.9986 +0.30 -1.74 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0069 1.0115 -0.45 -1.53 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7851 0.7875 -0.30 +0.86 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.240 80.780 -0.67 +2.03 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.560 62.890 -0.52 +4.56 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.63 129.02 -0.30 +7.61 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2819 1.2828 -0.07 -2.34 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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