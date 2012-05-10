台湾经济指标预测--5月10日至6月7日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透台北5月10日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 -- -1.58%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 1600 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% -- 1600 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 概估值0.36%(年增率)(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 林高丽 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932