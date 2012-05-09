〔台湾货币市场〕短率持平上日,缴税季节银行保守操作(更新版)

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
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(更新数据)
* 存单到期较多
* 央行委托代收利率调升0.1基点,连续五日维持同调幅
* 银行手头不宽裕
记者 高洁如
路透台北5月9日电---台湾银行间短期利率周三持平上日.由于央行存单到期金额偏多,银行调度余裕加大,短率大致能够持平上日.不过银行交易员也说,本月进入缴税旺季,虽尚未到高峰,但已造成银行保守调度的紧缩效果,月底短率可能突破上月高位.
市场人士并指出,本提存期一开始,外资的汇出效应已使整体银行体系之内的余钱偏少,加以部分银行指出,央行虽放缓了调高银行间隔拆利率的力道,不过在例行性存单的收受上还是收的不少,因此银行体系中的余钱并不好找,也造成期初调度上,银行就有吃紧的感觉.
4月底时隔夜拆款利率高位在0.75%,一周(2-7天)期拆款高位在0.80%;短票利率当时高位在0.87%.
"这个提存期光是期初就不像上期这样宽松,"一本地公股银行人士称.
不过上述交易人士也认为,虽然因缴税的紧缩因素会令5月提存期偏向紧缩,"不过其实银行现在开始就在备战了,月底的短率上来可能也不会太多,"她进一步表示.
今日央行连续第五天调升代收隔夜资金利率仅0.1基点,来到0.504%,累计这波调幅达11.2基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,上日在0.513%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间在0.504-0.74%;上日区间在0.505-0.740%.
台币兑美元收贬3分报29.40.[TWD/CN]
据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.
**短票票量仍少**
短票方面,票券商表示,由于寿险以及退休基金的余钱颇多,踊跃入市之下,代替了银行买票的比重,加以近期短票量又少,因此银行买票的金额一直拉不上来.
他们也说,台股最近表现也积弱不振之下,恐影响未来发票量将会持续位于低位.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,同上日;而大型公股银行则是可成交在0.86%.
今日央行存单到期金额为2,228亿台币,央行共发行2,274亿,存单发行总额增46亿.[TW/MMTCN]
本周存单到期接下来依序分别为周四704亿、周五2,423亿.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负126亿台币;累计超额准备为负1,529亿台币,加计前期1%的超额准备为负757亿台币.
**RP利率平稳未动**
债市同业附买回(RP)利率平稳,投信端资金有进有出,部分仍有找券需求,但以承作非公债类为优先考量,另见台股表现不佳促资金短暂停泊,场上供应无虞.
券商交易人士指出,寿险和银行端资金供给平顺,若有调度缺口也能很快打平;不过,有银行人士表示,暂泊资金多为月底缴税而提前预作准备,待有资金需求时可能又会很快流RP市场.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
台股加权指数.TWII下跌0.93%,至7,475.71点[.TWCN](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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