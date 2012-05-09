〔路透基点〕台湾得坤诠营造担保12亿台币贷款案展开筹组--RLPC

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,由得坤诠营造有限公司担保、六名个人借入12亿台币三年期贷款的案子,由台中商业银行展开筹组.
消息人士称,六个借款户之一为王松山.
这项子弹式还款的定期贷款利率为较一年期邮政储金利率加码339个基点.
以三个水准邀请银行参贷:
承诺3.60亿台币或以上的银行,含所有费用的价码为375.7个基点,先行费用为110个基点.
承诺2.40-3.59亿台币的银行,含所有费用的价码为372.3个基点,先行费100个基点.
承诺1.20-2.39亿台币的银行,含所有费用的价码为369个基点,先行费用90个基点.
若动用额度低于80%,承诺费为25个基点.
资金用于土地开发.回覆期限5月25日.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。