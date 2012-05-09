〔路透基点〕台湾得坤诠营造担保12亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港5月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,由得坤诠营造有限公司担保、六名个人借入12亿台币三年期贷款的案子,由台中商业银行展开筹组.

消息人士称,六个借款户之一为王松山.

这项子弹式还款的定期贷款利率为较一年期邮政储金利率加码339个基点.

以三个水准邀请银行参贷:

承诺3.60亿台币或以上的银行,含所有费用的价码为375.7个基点,先行费用为110个基点.

承诺2.40-3.59亿台币的银行,含所有费用的价码为372.3个基点,先行费100个基点.

承诺1.20-2.39亿台币的银行,含所有费用的价码为369个基点,先行费用90个基点.

若动用额度低于80%,承诺费为25个基点.

资金用于土地开发.回覆期限5月25日.(完)