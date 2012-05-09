〔台湾新债〕联电决议发行五年及七年期公司债,共100亿台币

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公告称,董事会决议发行100亿台币无担保普通公司债,分别为五年期75亿台币,七年期25亿台币.
联电在证交所公告并称,将以固定利率发行,五年期年利率1.43%,七年期年利率1.63%.募得资金将用于扩充先进制程产能设备支出.
在低利环境下,不少台湾企业近来乐于发行公司筹资.全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)在上月标售今年第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,高于市场预期的1.35-1.40%区间.
全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)亦已透露有意再度发行公司债,利用低利率筹资.(完)
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--记者 张雅菁;审校 乔艳红
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