〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透台北5月9日电---根据台湾柜台买卖中心周三资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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5年 A01101=TWO 57% 66% 80%
前日交割后 (57% 66% 80%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/林高丽
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