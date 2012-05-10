版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:19 BJT

〔标题新闻〕中国4月贸易数据将显示出口企稳且进口加速,料将证实经济持续软着陆

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G7AF3]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐