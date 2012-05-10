《台湾报摘》--工商时报5月10日

* 头版头条:

--马英九总统昨日以国民党主席的身分郑重宣示,坚定支持行政院版的证所税修法,"一定推到底",.国民党立委赖士葆认为,既然总统力挺政院版,对他调降证交税的提案过关,将更为有利.

* 其他:

--财政部今日将公告4月赋税统计概况,估计证券交易税收仅约47亿台币,较预算数减少近三成,也比3月大减45.3%.

--行政院会今天依惯例进行内阁形式总辞,内阁倾向微调,因油电双涨及证所税案备受立委抨击的经济部长施颜祥、财政部长刘忆如动向,深受外界瞩目,但据了解,财经内阁这波大多数留任.

--交通部观光局长谢谓君昨日出席大陆湖北旅游交流推介会时指出,去年来台旅游陆客达178万人次,今年可望上看200万人.

--为稳定物价,央行总裁彭淮南昨日私下赴立法院和立委讨论物价议题.相关人士指出,彭淮南除强调力保今年物价涨幅低于2%,也提到自己的年薪连1坪豪宅都买不起,央行6月28日理监事会议不排除对豪宅贷款祭出限缩令.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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