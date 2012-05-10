〔金砖国家〕5月9日股汇市收盘纵览

路透5月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月9日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫1.48%,报977.90点.

中国股市:沪综指收跌1.7%创逾一个月最大单日跌幅,受海外市场风险资产价格全面回落拖累.分析人士认为,近几日股指连续震荡向上仍突破无果,在缺乏基本面支持及外围市场不确定因素较多情况下,后市将面临考验.沪综指.SSEC收报2,408.587点,跌40.298点或1.65%.今日上海A股成交额缩至992亿元人民币,上交易日为1,047亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第五个交易日下跌,受累于中资金融股和对成长敏感板块的疲势,因投资者削减风险并买入防御类股,凸显对希腊救援协议可能搁浅的担忧.恒生指数.HSI收盘跌0.75%,至20,330.64点.恒生国企指数.HSCE跌1.61%,报10,356.64[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低,欧洲政治风险引发的疑虑支撑美元指数.DXY维持强势,人民币亦被压制,但跌幅明显受限.交易员认为,今日人民币中间价虽回落,但仍维持相对高位,显示央行对人民币态度仍倾向稳中略强,虽然近期国际市场不确定较大,但人民币均衡格局料难打破.[CNY/CN][ID:nSB1535482]

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印度股市:主要股指连续两日下跌,至1月18日以来最低收位.Reliance Industries在调降国内天然气储量的预估后股价下挫;银行股则延续近期跌势.指标BSE指数.BSESN收低0.4%,报16,479.58点,5月以来跌幅已达4.8%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元创近五个月单日最大百分比跌幅,投资人退出全球风险资产,引发央行疑似进行新一波干预.卢比兑美元INR=D2下挫1.36%至53.82/83,创12月12日以来单日最大百分比跌幅.周二收报53.12/13.[INR/]

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俄罗斯股市:休市.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.95%,报772.23点.

俄罗斯汇市:休市.

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巴西股市:拉丁美洲股市跌至四个月最低水准,受欧元区危机或恶化的疑虑打击,但未来下档可能有限,因希腊将获得最新救助资金.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.96%,收报59,786.12点,过去五个交易日中有四日下跌.在传出希腊纾困金获批准消息前,盘中稍早大盘指数跌幅一度深达近2%.[ID:nL1E8G9HYW]

巴西汇市:巴西雷亚尔盘初跌逾1%,因此前报导称西班牙政府将要求其国内银行为房地产贷款进一步计提约350亿欧元拨备.但拉美货币稍后削减跌幅,因表示将排拒撙节措施的左翼联盟领导人齐普拉斯未能组织联合政府,且欧元区政府批准向希腊发放52亿欧元的纾困资金.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌0.95%至1.9575,稍早曾跌至1.9648,为2009年7月中以来最疲弱水准.[ID:nL1E8G9GHX]

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南非股市:连五个交易日下跌,尾随全球市场走势,希腊政治僵局将危及化解欧债危机努力的疑虑拖累全球市场.但南非金矿股扳回跌幅收高,因南非兰特兑美元续跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.19%,报29,443.83点;综合指数.JALSH下滑0.34%,报33,434.04点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元挫跌近2%至四个月低点,在一篮子新兴市场货币中表现次差.欧洲政治和经济面的不确定性打压全球风险偏好.兰特兑美元ZAR=D3跌破8.00的重要心理关卡,一路跌至8.0575的日低,为1月4日以来最低水准.1530GMT,兰特扳回部分跌幅,报7.9971,较周二收盘价7.8940贬值1.3%.[ZAR/](完)