〔美股业绩〕新闻集团季度获利优于预估,受到有线电视及电影业务提振

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透5月9日电---新闻集团(NWSA.O)周三公布季度获利优于预期,受惠于有线电使网络及电影片厂业务的扶助.该公司股价在盘后交易中上涨2.7%.
投资人也乐见董事会批准另一项50亿美元股票回购计画,将现行规模增至100亿美元,这项股票回购计画将在2013财年结束时完成.
新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)和公司卷入旗下英国报纸的窃听丑闻.
英国国会的一个小组上周的报告称,梅铎不适合掌管重要的国际性企业.但董事会全力支持梅铎,称他在带领企业时展现过人的眼光和领导力.
新闻集团会计年度第三季净利增至9.37亿美元,或每股0.38美元,上年同期为6.39亿美元或每股0.24美元.
经调整过后,新闻集团每股获利0.37美元,高于Thomson Reuters I/B/E/S分析师平均预估的0.31美元.
营收增加2%至84亿美元.
盘后交易中,新闻集团股价上涨2.7%至19.90美元.此前在Nasdaq收盘报19.38美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。