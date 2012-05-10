〔美股业绩〕新闻集团季度获利优于预估,受到有线电视及电影业务提振

路透5月9日电---新闻集团(NWSA.O)周三公布季度获利优于预期,受惠于有线电使网络及电影片厂业务的扶助.该公司股价在盘后交易中上涨2.7%.

投资人也乐见董事会批准另一项50亿美元股票回购计画,将现行规模增至100亿美元,这项股票回购计画将在2013财年结束时完成.

新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)和公司卷入旗下英国报纸的窃听丑闻.

英国国会的一个小组上周的报告称,梅铎不适合掌管重要的国际性企业.但董事会全力支持梅铎,称他在带领企业时展现过人的眼光和领导力.

新闻集团会计年度第三季净利增至9.37亿美元,或每股0.38美元,上年同期为6.39亿美元或每股0.24美元.

经调整过后,新闻集团每股获利0.37美元,高于Thomson Reuters I/B/E/S分析师平均预估的0.31美元.

营收增加2%至84亿美元.

盘后交易中,新闻集团股价上涨2.7%至19.90美元.此前在Nasdaq收盘报19.38美元.(完)