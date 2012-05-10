《台湾报摘》--经济日报5月10日

* 头版头条:

--台湾金管会打炒房再出手,上周清查发现约10家银行不动产授信比重偏高,下令提出改善计划,并要求相关银行的住宅贷款增提0.5%至1%损失准备,不仅限缩银行不动产授信动能,更直接冲击银行获利高达百亿台币之谱.

* 其他:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)年度技术论坛今日在新竹登场,为维持技术领先地位,内部确定今年研发费用占年度营收比重8%,业界推算研发费用上看400亿台币,创下历史新高,年增逾18%,全力防堵竞争对手三星(005930.KS)和英特尔(INTC.O)渗透晶圆代工市场.

--政府为挽救面板业,已开放陆资投资台厂的上限.据了解,大陆国家开发银行[CHDB.UL]北京分行行长徐明将与京东方(000725.SZ)总裁陈炎顺等人访台,鸿海(2317.TW)及奇美电(3481.TW)都在造访名单之列,引发外界联想大陆国家开发银行可能入股奇美电.

--今年可望挤进全球第九大的轮胎厂正新轮胎(2105.TW)总经理陈荣华表示,每年要用营收的2.5%持续提升目前价值3.35亿美金的"MAXXIS"金字招牌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.