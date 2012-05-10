《台湾报摘》--经济日报5月10日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
* 头版头条:
--台湾金管会打炒房再出手,上周清查发现约10家银行不动产授信比重偏高,下令提出改善计划,并要求相关银行的住宅贷款增提0.5%至1%损失准备,不仅限缩银行不动产授信动能,更直接冲击银行获利高达百亿台币之谱.
* 其他:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)年度技术论坛今日在新竹登场,为维持技术领先地位,内部确定今年研发费用占年度营收比重8%,业界推算研发费用上看400亿台币,创下历史新高,年增逾18%,全力防堵竞争对手三星(005930.KS)和英特尔(INTC.O)渗透晶圆代工市场.
--政府为挽救面板业,已开放陆资投资台厂的上限.据了解,大陆国家开发银行[CHDB.UL]北京分行行长徐明将与京东方(000725.SZ)总裁陈炎顺等人访台,鸿海(2317.TW)及奇美电(3481.TW)都在造访名单之列,引发外界联想大陆国家开发银行可能入股奇美电.
--今年可望挤进全球第九大的轮胎厂正新轮胎(2105.TW)总经理陈荣华表示,每年要用营收的2.5%持续提升目前价值3.35亿美金的"MAXXIS"金字招牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932