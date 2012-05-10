《台湾重要政经日程》--5月10日-12月31日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
==================今日重要政经消息======================
5/10(四)
--13:30 台积电(2330.TW)公布4月营收.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932