〔全球商品〕中国需求殷盛今年料维持大宗商品价格于高档--分析师

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透巴黎5月9日电---法国一知名大宗商品分析师周三指出,由于中国政府设法提振经济增长,以确保领导权平顺转移,中国今年对从玉米到铁矿石等商品的需求将维持其价格在高水平.
《Cyclope世界大宗商品市场年鉴》(Cyclope commodities yearbook)主管及经济分析师Philippe Chalmin表示,以中国为首的新兴市场的需求,将帮助大宗商品躲过西方经济衰退的影响,即便仍易遭遇剧烈震荡.
Chalmin告诉记者,经过2011年下半年全力压制通胀,中国今年将寻求巩固经济成长.中国今年逢10年一次的政治领导人换届.
"在此过渡的一年,我认为为中国当局将全力刺激经济成长."他说."中国在某些商品市场居于关键是无庸置疑的."
Chalmin的团队预估中国2012年经济成长9%,高于第一季初估值成长8.1%,接近2011年的成长9.2%.
Cyclope预估,多数大宗商品平均价格即便低于2011年,但以历史标准来看仍将维持在偏高水准.其估计,今年美国小麦、铜和棉花价格跌幅分别为1%、15%和37%.
"当前全球大宗商品价格略低于2011年春季水准,但仍高于2008年春季时的纪录."
此外Cyclope还预估,碳排权证(carbon permit)价格跳升54%,钯金上扬9%,黄金和美国原油价格则分别上扬8%.是少数料见价格上升的商品.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932