〔国际油市〕伊朗当局打算透过民间出口商卖油,藉以规避制裁

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透迪拜5月9日电---伊朗贸易商联盟主席Hassan Khosrojerdi周三表示,伊朗已经授权当地民营出口商销售多达20%的原油出口,此举旨在协助规避国际制裁.
这位伊朗油品出口商联盟领导人表示,伊朗石油部的这项决定将绕开对伊朗央行的制裁,但他并未说明民间企业可以如何处理融资及贸易问题.伊朗央行负责处理该国原油销售的收款.
"在此基础上,民间部门可以处理伊朗原油出口的两成,相当于每天40万桶."伊朗通讯社ISNA引述Khosrojerdi谈话指出.
Khosrojerdi表示,伊朗石油部设定的民间部门卖油条件包括直接出售给外国炼厂,且伊朗国家石油公司(NIOC)不参与营销流程.
过去伊朗原油出口是由NIOC独家负责销售及营销.
根据国际能源署资料,今年伊朗每日原油出口较去年水准短少20-30万桶.伊朗官员先前表示,该国2011年平均每日出口220万桶原油.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932