〔国际油市〕伊朗当局打算透过民间出口商卖油,藉以规避制裁

路透迪拜5月9日电---伊朗贸易商联盟主席Hassan Khosrojerdi周三表示,伊朗已经授权当地民营出口商销售多达20%的原油出口,此举旨在协助规避国际制裁.

这位伊朗油品出口商联盟领导人表示,伊朗石油部的这项决定将绕开对伊朗央行的制裁,但他并未说明民间企业可以如何处理融资及贸易问题.伊朗央行负责处理该国原油销售的收款.

"在此基础上,民间部门可以处理伊朗原油出口的两成,相当于每天40万桶."伊朗通讯社ISNA引述Khosrojerdi谈话指出.

Khosrojerdi表示,伊朗石油部设定的民间部门卖油条件包括直接出售给外国炼厂,且伊朗国家石油公司(NIOC)不参与营销流程.

过去伊朗原油出口是由NIOC独家负责销售及营销.

根据国际能源署资料,今年伊朗每日原油出口较去年水准短少20-30万桶.伊朗官员先前表示,该国2011年平均每日出口220万桶原油.(完)