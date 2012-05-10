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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:21 BJT

〔台湾股市〕以平盘开出,仁宝在营收出炉后走跌

路透台北5月10日电---台湾股市周四以平盘开出,表现超越多数区域市场;仁宝(2324.TW)发布4月营收报告后股价走低.

加权股价指数.TWII开高0.05%或3.43点,成为7,479.14点,上日则收低0.93%.

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