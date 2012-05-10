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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:26 BJT

〔俄美关系〕俄总统普京将不参加G8峰会,梅德韦杰夫代为出席--白宫(更新版)

(新增细节)

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月9日电---美国白宫表示，俄罗斯总统普京周三对美国总统奥巴马表示，他将不能参加本月晚些时候在马里兰州举行的八国集团(G8)峰会，将派总理梅德韦杰夫与会。

G8峰会将于5月18日-19日在美国马里兰州的戴维营举行。此次会议被视为是奥巴马和普京增进彼此认识的良机。

6月18-19日G20峰会将在墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)举行，他们计划在此次峰会间隙举行双边会谈。

白宫在关于两国领导人电话会谈的声明中表示：“由于需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作，普京总统遗憾地表示，他将无法出席G8峰会。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

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