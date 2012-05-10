〔俄美关系〕俄总统普京将不参加G8峰会,梅德韦杰夫代为出席--白宫(更新版)

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月9日电---美国白宫表示，俄罗斯总统普京周三对美国总统奥巴马表示，他将不能参加本月晚些时候在马里兰州举行的八国集团(G8)峰会，将派总理梅德韦杰夫与会。
G8峰会将于5月18日-19日在美国马里兰州的戴维营举行。此次会议被视为是奥巴马和普京增进彼此认识的良机。
6月18-19日G20峰会将在墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)举行，他们计划在此次峰会间隙举行双边会谈。
白宫在关于两国领导人电话会谈的声明中表示：“由于需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作，普京总统遗憾地表示，他将无法出席G8峰会。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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