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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:28 BJT

〔国际油市〕美国原油持稳在97美元下方,希腊将获拨付纾困金缓解疑虑

路透新加坡5月10日电---美国原油期货连跌六日之后,周四持稳在每桶97美元下方.消息称希腊将获得最新一笔纾困金,缓解了欧洲问题将损及油市需求的疑虑.

0050 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油合约CLc1跌0.03美元,报96.77美元,周三结算价下跌0.20美元至96.81美元.

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