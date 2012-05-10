日本已公布经济指标--2012/5/10

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r 5月16日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.5% -0.3% 5月24日 --
全国核心CPI(y/y) 3月 +0.2% +0.1% 5月24日 --
工业生产(m/m) 3月 +1.0%-p -1.6%-r 5月17日 --
失业率 3月 4.5%-@ 4.5%-@ 5月28日 --
贸易收支(亿日圆) 3月 逆差826 顺差329 5月22日 --
所有家庭实质支出(y/y) 3月 +3.4% +2.3% 5月28日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932