版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:33 BJT

〔全球金市〕金价走势挣扎,投资人仍对希腊及西班牙问题深感不安

路透新加坡5月10日电---金价连跌三日之后周四欲振乏力,投资人仍担心希腊政治僵局,以及西班牙银行业的问题.

0035GMT时,现货金XAU=持平在每盎司1,590.49美元,上日曾跌至四个月低点1,579.30美元.

美国期金GCcv1小跌0.2%,报1,590.70美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐