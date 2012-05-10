韩国已公布经济指标--2012/5/10

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9%-@ +0.3%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +2.5% +2.6% -- --
工业生产(m/m) 3月 -3.1%-@ +0.6%-@ 5月30日 --
失业率 3月 3.4%-@ 3.7%-@ 5月15日 --
贸易收支(亿美元) 4月 顺差21.5-p 顺差25-r 5月15日 -- (完)
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。