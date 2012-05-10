〔日本经济〕3月经常帐盈余较上月好转,出口缓慢复苏(更新版)

(新增细节)

* 3月经常帐盈余较上年同期下降8.6%

* 出口复苏但能源进口也增加

* 进入无核供电可能令日本经常帐受到压力

路透东京5月10日电---日本3月经常帐盈余较上年同期下降,但较上月改善,因来自美国的需求增加使得出口缓慢复苏,海外投资获利亦有增长.

日本3月经常帐盈余同比下降8.6%,降幅低于分析师预估.路透分析师预估中值为下降18.3%.2月经常帐盈余较上年同期减少30.7%

经常帐料将持续保持盈余,因日本庞大海外资产的获利,有助于日本以国内资金为其庞大债务融资.

不过日本关闭所有核电厂之后需进口更多能源,这将令盈余承压.

"对美国的出口展现力道,对中国的出口则料在今年稍后回温,所以这应该有助于日本短期录得经常帐盈余,"明治安田生命分析师小玉佑一说.

"不过以火电取代核电,燃料进口将大增,贸易收支可能因而出现赤字,经常帐盈余正处于下行趋势."

欲浏览日本经常帐盈余及出口,请点击(link.reuters.com/cec56s)