〔日本经济〕3月经常帐盈余较上月好转,出口缓慢复苏(更新版)

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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* 3月经常帐盈余较上年同期下降8.6%
* 出口复苏但能源进口也增加
* 进入无核供电可能令日本经常帐受到压力
路透东京5月10日电---日本3月经常帐盈余较上年同期下降,但较上月改善,因来自美国的需求增加使得出口缓慢复苏,海外投资获利亦有增长.
日本3月经常帐盈余同比下降8.6%,降幅低于分析师预估.路透分析师预估中值为下降18.3%.2月经常帐盈余较上年同期减少30.7%
经常帐料将持续保持盈余,因日本庞大海外资产的获利,有助于日本以国内资金为其庞大债务融资.
不过日本关闭所有核电厂之后需进口更多能源,这将令盈余承压.
"对美国的出口展现力道,对中国的出口则料在今年稍后回温,所以这应该有助于日本短期录得经常帐盈余,"明治安田生命分析师小玉佑一说.
"不过以火电取代核电,燃料进口将大增,贸易收支可能因而出现赤字,经常帐盈余正处于下行趋势."
欲浏览日本经常帐盈余及出口,请点击(link.reuters.com/cec56s)
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。