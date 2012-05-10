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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:59 BJT

《外汇动态》澳元上扬,因澳洲就业人口增加好于预期

0146GMT---澳元兑美元上涨约0.005美元,此前数据显示澳洲4月就业人口增加1.55万人,市场原预估减少5,500人.失业率4.9%也好于预估的5.3%.然而全职就业人口减少1.05万人[ID:nSB1537130]. 澳元/美元AUD=D4最新报1.0101,较纽约尾盘上扬0.6%,脱离上日触及的近五个月最低水准1.0021.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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