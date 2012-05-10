〔欧洲经济〕欧元区转向侧重经济成长政策或可结束股市颓势

路透伦敦5月9日电---自3月中以来欧元区股市的表现远不及美国和英国股市,但这个趋势可能会转变,前提是实施能提振民众支出能力的具体有利成长措施,减轻欧元区严守撙节措施的影响.

欧洲Euro STOXX 50指数自3月16日以来已挫跌15%,因投资人担心经济陷于衰退,且一些成员国有巨额债务.

相比之下,道琼指数中的含英国企业的欧元区以外欧洲企业指数.SXXA同期的跌幅则不到6%;美元计价的标准普尔500指数.SPX则仅下跌3%.

欧元区股市的跌势令其估值看来相对有吸引力,根据汤森路透Datastream,其12个月的预估市盈率(本益比)只有9.5.

这自是历史低位,长期中值为约13.3,且和英国股市和美国股市目前的10.0和12.6相比,看来格外有吸引力.

若政界将焦点转向更加强调经济成长,这样的估值可能会诱使投资人重回西班牙或意大利股市.

"在面对经济低迷下所采取的集体撙节举措,在很大程度是对自己不利的,"荷兰国际集团(ING)投资管理策略主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示.

"这...损及收入和成长的程度,对整个欧元区而言将因此陷于无法达成财政目标的情况,并因此无法解决他们试图想要解决的问题.

他表示,他需要有具体的成长措施,才会调升目前对欧元股票"减码"的立场.

其他分析师也呼吁要降低企业税作为振兴成长之道.

尽管政治立场一直从侧重撙节转向促进成长,但决策者不容易找到权衡作法.债券市场一直在惩罚西班牙等国,这些国家已有财政发生问题的迹象.

这些有利的支持成长政策,或许可以用来解释欧洲Euro STOXX 50指数3月中以前的三个月涨势,而当时还有欧洲央行在12月和2月向银行挹注低廉资金的加持.

由于投资人担心中国经济成长降温,股市开始走跌.

法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)当选法国总统,被认为是成长阵营势力大增.德国暗示准备好要与奥朗德重新协商"成长协议",尽管其坚决不能容忍较宽松的财政政策.(完)