〔企业并购〕葛兰素史克对Human Genome发起26亿美元的敌意收购(更新版)

(新增相关细节及更新股价表现)

* 本周起提出每股13美元收购价

* 葛兰素史克不会参与Human Genome的策略评估流程

* Human Genome大股东称,预期葛兰素史克提高出价

* Human Genome建议不要参与,股价小幅收低

路透伦敦5月9日电---葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)将于本周直接向长期合作伙伴--美国Human Genome SciencesHGSI.O的股东发起26亿美元的收购,该公司上月提出的收购要约遭到Human Genome董事会回绝.

葛兰素史克决定以每股13美元现金价格进行敌意收购,预料将成为一场长期战役,因Human Genome投资人认为这个出价过低.

"他们肯定会有更棒的出价,每股13美元太小气."Taube Hodson Stonex基金经理Mark Evans表示,该基金公司持有5.6%的Human Genome股权,为第六大股东."我仍认为他们可能得付出更高价格."

路透调查13位分析师的结果显示,他们平均预期这起收购将会在接近每股15美元的价格完成.预估收购价的区间落在13-18美元.

Human Genome Sciences是美国发展基因制药的先驱,目前与葛兰素史克合作销售狼疮新药Benlysta,另外他们合作开发的两项用于糖尿病及心脏病的药品已经进入最后实验阶段,这些产品可望成为明星商品.

收购Human Genome将让葛兰素史克取得合作开发药物的完整权利,凸显出大型制药商将生化科技产品纳入销售药品行列的高度兴趣.

Human Genome股价周三收跌0.03美元至14.59美元,此前该公司建议其股东在公司还在考虑这项要约时不要采取行动,其将会在10个营业日之内就葛兰素史克的要约做出评论.

葛兰素史克发言人不愿说明这项要约将在本周的哪个时点推动,而这项要约将公示20个交易日.标准的作业流程是唯有在买方取得多数股权时推进收购要约,但仍有展延或修正要约的空间.

葛兰素史克股价收低1%,与伦敦富时100指数(FTSE 100).FTSE指数1.1%的跌幅相近.(完)