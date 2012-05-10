〔台湾金融〕金管会指约10家银行房贷授信过于集中,要求提高损失准备

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透台北5月10日电---继台湾央行邀请银行讨论房贷风险控管后,金融监督管理委员会周四也称,在进行例行性房贷授信检查时,发现约10家银行建筑融资、住宅修缮及房贷占放款比重过于集中,已要求其提出在半年至一年内的集中度改善计划,其中包括提高损失准备.
金管会银行局副局长张国铭接受路透电话采访时指出,这次金检银行房贷主要是锁定建筑融资余额、购置住宅贷款及修缮贷款分别占放款比重是否超过15%、40%.
他表示,已请上述银行提出说明及改善计划,包括降低新承作房贷量以降低集中度,或是住宅贷款增提损失准备.金管会将要求住宅贷款损失准备由0.5%提高至1%,增提准备比重将随银行房贷授信集中情形各有不同.
不过,张国铭强调,金检不是为了打房,"只是近几年房价涨幅过大,十几年前承作的房贷风险跟这两年新承作的房贷风险已明显不同,所以近年皆针对银行房贷授信风险进行检查."
至于有哪些银行不符规定,他则不愿透露,仅表示,主要集中在传统不动产放款比重偏高的银行,或是大股东与建筑业有关的银行等.
去年金管会控管银行房贷授信风险就发现有17家银行房贷授信风险过于集中,今年例行性房贷授信检查已减少至约10家银行.
本地时间11:53,金融保险类股指数.TFNI小涨0.45%;营造建材类指数.TCOI则跌0.26%;大盘加权股价指数.TWII微涨0.07%.
台湾央行在上月下旬邀请九大房贷放款银行的董事长开会,共同研商不动产授信业务风险控管;并称将持续金检房贷业务.[ID:nST0516373](完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。