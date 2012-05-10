〔台湾金融〕金管会指约10家银行房贷授信过于集中,要求提高损失准备

路透台北5月10日电---继台湾央行邀请银行讨论房贷风险控管后,金融监督管理委员会周四也称,在进行例行性房贷授信检查时,发现约10家银行建筑融资、住宅修缮及房贷占放款比重过于集中,已要求其提出在半年至一年内的集中度改善计划,其中包括提高损失准备.

金管会银行局副局长张国铭接受路透电话采访时指出,这次金检银行房贷主要是锁定建筑融资余额、购置住宅贷款及修缮贷款分别占放款比重是否超过15%、40%.

他表示,已请上述银行提出说明及改善计划,包括降低新承作房贷量以降低集中度,或是住宅贷款增提损失准备.金管会将要求住宅贷款损失准备由0.5%提高至1%,增提准备比重将随银行房贷授信集中情形各有不同.

不过,张国铭强调,金检不是为了打房,"只是近几年房价涨幅过大,十几年前承作的房贷风险跟这两年新承作的房贷风险已明显不同,所以近年皆针对银行房贷授信风险进行检查."

至于有哪些银行不符规定,他则不愿透露,仅表示,主要集中在传统不动产放款比重偏高的银行,或是大股东与建筑业有关的银行等.

去年金管会控管银行房贷授信风险就发现有17家银行房贷授信风险过于集中,今年例行性房贷授信检查已减少至约10家银行.

本地时间11:53,金融保险类股指数.TFNI小涨0.45%;营造建材类指数.TCOI则跌0.26%;大盘加权股价指数.TWII微涨0.07%.

台湾央行在上月下旬邀请九大房贷放款银行的董事长开会,共同研商不动产授信业务风险控管;并称将持续金检房贷业务.[ID:nST0516373](完)