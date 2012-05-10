《外汇动态》美元兑马币因澳洲数据强劲而下跌,但100日均线提供支撑

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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0221 GMT--美元兑马币(林吉特)由升转跌,因澳洲就业数据优于预估.[ID:nSB1537284],但汇价在100日移动均线附近有支撑.
美元兑马币下跌0.1%,报3.0670,仅略高于该均线,目前切入位在3.0651.周三汇价为自1月中以来首度收高于该均线之上.
"如果中国贸易数据强劲,我们可能见到更多美元兑马币卖单.但即使数据不错,我们也应在3.060和3.065的区间买进美元兑马币."吉隆坡一位马来西亚交易商说.
中国将于今日稍晚发布4月贸易数据.
美元兑马币稍早时升至3.0750,是4月12日以来最高,突破3-5月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.但短线投机客了结获利,涨势因而受限.美元兑马币料有涨至200日移动均线切入位3.0834的空间.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。