《外汇动态》美元兑马币因澳洲数据强劲而下跌,但100日均线提供支撑

0221 GMT--美元兑马币(林吉特)由升转跌,因澳洲就业数据优于预估.[ID:nSB1537284],但汇价在100日移动均线附近有支撑.

美元兑马币下跌0.1%,报3.0670,仅略高于该均线,目前切入位在3.0651.周三汇价为自1月中以来首度收高于该均线之上.

"如果中国贸易数据强劲,我们可能见到更多美元兑马币卖单.但即使数据不错,我们也应在3.060和3.065的区间买进美元兑马币."吉隆坡一位马来西亚交易商说.

中国将于今日稍晚发布4月贸易数据.

美元兑马币稍早时升至3.0750,是4月12日以来最高,突破3-5月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.但短线投机客了结获利,涨势因而受限.美元兑马币料有涨至200日移动均线切入位3.0834的空间.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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