〔台股业绩〕台积电4月营收较上年同期成长10.4%,较上月增9.3%

路透台北5月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四公布,4月营收为400.1亿台币,较上年同期成长10.4%,较上月则是增长9.3%.

台积电此前对第二季的财务预测为,预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,第二季毛利率约47-49%,而营利率则估34.5-36.5%.[ID:nST0452944]

该股今日收升0.83%,报85.3台币;大盘加权股价指数.TWII则小涨0.11%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年 4月 400.1 +9.3 +10.4

2012年 3月 366.1 +9.0 +0.7

2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8 (完)

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