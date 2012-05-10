〔台股业绩〕台积电4月营收较上年同期成长10.4%,较上月增9.3%

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透台北5月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四公布,4月营收为400.1亿台币,较上年同期成长10.4%,较上月则是增长9.3%.
台积电此前对第二季的财务预测为,预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,第二季毛利率约47-49%,而营利率则估34.5-36.5%.[ID:nST0452944]
该股今日收升0.83%,报85.3台币;大盘加权股价指数.TWII则小涨0.11%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年 4月 400.1 +9.3 +10.4
2012年 3月 366.1 +9.0 +0.7
2012年 2月 335.8 -1.4 +5.8 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。