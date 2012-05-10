〔澳新汇市〕澳元弹升因国内就业数据佳,新西兰元亦随之走扬

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘

路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。