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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 11:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元弹升因国内就业数据佳,新西兰元亦随之走扬

路透威灵顿/悉尼5月10日电---澳元周四出现小幅反弹,因澳洲就业数据意外优于预估,央行大举降息的可能性下滑.但欧元区的不确定性仍令市场缺乏信心.

澳元兑美元AUD=D4跳升逾0.005美元至1.0120,此前公布的澳洲4月经季节调整的就业人口增加1.55万人,失业率意外下滑至4.9%.[ID:nSB1537284]

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