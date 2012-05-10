〔台湾债市〕RP利率持平,续作顺畅但为预备缴税各家资金不均

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透台北5月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平,到期续作颇为顺利,不过银行提前预备缴税而调度保守,资金供给量不如从前,令部份与银行往来的交易商略感调度不易.
资金调度人士表示,由于目前交易商资金缺口不大,若有缺口也能很快打平,但本月投信资金回流不比从前,申购款流入似有减少迹象,各家寿险资金多缺不一,将持续关注市场资金流向.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。