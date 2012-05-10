〔台湾债市〕RP利率持平,续作顺畅但为预备缴税各家资金不均

路透台北5月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平,到期续作颇为顺利,不过银行提前预备缴税而调度保守,资金供给量不如从前,令部份与银行往来的交易商略感调度不易.

资金调度人士表示,由于目前交易商资金缺口不大,若有缺口也能很快打平,但本月投信资金回流不比从前,申购款流入似有减少迹象,各家寿险资金多缺不一,将持续关注市场资金流向.