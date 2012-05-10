〔日本股市〕扳回盘初跌幅早盘小幅上涨,丰田汽车升逾2%

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透东京5月10日电---日本股市日经指数周四早盘上涨,扳回稍早跌破9,000点关卡的跌幅,因澳洲公布强劲就业数据,抵销欧元区危机可能打乱全球成长的疑虑,使得低接买盘浮现.
丰田汽车(7203.T)涨升2.1%,该公司上日发布正面财报.公用事业股.IEPNG.T也强劲上扬,扶助大盘自稍早的跌势中回升.
日经指数.N225早盘收高0.2%至9,065.03点,此前一度低见8,895.90点,为2月14日来最低水准.
周四早盘的涨幅使日经指数重返近9,053点的200日移动均线切入位上方.
东证股价指数.TOPX则升0.45%至769.26点.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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东南亚股市[.SOCN]
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。