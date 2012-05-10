〔日本股市〕扳回盘初跌幅早盘小幅上涨,丰田汽车升逾2%

路透东京5月10日电---日本股市日经指数周四早盘上涨,扳回稍早跌破9,000点关卡的跌幅,因澳洲公布强劲就业数据,抵销欧元区危机可能打乱全球成长的疑虑,使得低接买盘浮现.

丰田汽车(7203.T)涨升2.1%,该公司上日发布正面财报.公用事业股.IEPNG.T也强劲上扬,扶助大盘自稍早的跌势中回升.

日经指数.N225早盘收高0.2%至9,065.03点,此前一度低见8,895.90点,为2月14日来最低水准.

周四早盘的涨幅使日经指数重返近9,053点的200日移动均线切入位上方.

东证股价指数.TOPX则升0.45%至769.26点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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