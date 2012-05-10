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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 11:17 BJT

《外汇动态》美元/坡元走贬,当地银行提防当局进场干预

0302GMT---美元/坡元SGD=D3走贬,当地人士对新加坡金管局可能进场干预抛售美元心存戒慎,因市场传言金管局代理银行可能已经在海外市场出脱美元/坡元.

澳洲就业数据强劲及欧元反弹,亦令美元/坡元承压.阻力位于55日均线切入位1.2535.

美元/坡元下跌0.2%,成为1.2508.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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