《外汇动态》美元/坡元走贬,当地银行提防当局进场干预

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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0302GMT---美元/坡元SGD=D3走贬,当地人士对新加坡金管局可能进场干预抛售美元心存戒慎,因市场传言金管局代理银行可能已经在海外市场出脱美元/坡元.
澳洲就业数据强劲及欧元反弹,亦令美元/坡元承压.阻力位于55日均线切入位1.2535.
美元/坡元下跌0.2%,成为1.2508.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。