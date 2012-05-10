〔澳洲股市〕收涨,矿业股受力拓乐观需求评论提振且就业数据正面

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透墨尔本5月10日电---澳洲股市周四上涨0.5%,自一个月低点回升,矿业股扬升,因全球第三大矿商力拓(RIO.AX)发表乐观需求评论,且澳洲失业率意外降至5%以下. 澳洲4月就业人口意外增加,将失业率推至一年来最低.[ID:nSB1537284][ID:nSB1537130] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨20.5点,报4,295.6点.该指数周三跌0.9%.(完) --编译 张若琪;审校 侯向明 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。