〔澳洲股市〕收涨,矿业股受力拓乐观需求评论提振且就业数据正面

路透墨尔本5月10日电---澳洲股市周四上涨0.5%,自一个月低点回升,矿业股扬升,因全球第三大矿商力拓(RIO.AX)发表乐观需求评论,且澳洲失业率意外降至5%以下. 澳洲4月就业人口意外增加,将失业率推至一年来最低.[ID:nSB1537284][ID:nSB1537130] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨20.5点,报4,295.6点.该指数周三跌0.9%.(完) --编译 张若琪;审校 侯向明 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]