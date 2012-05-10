〔台湾央行〕共发行849.5亿台币存单,发行余额增加145.5亿

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
路透台北5月10日电---台湾央行周四公布,今日共发行849.5亿台币存单,相较存单到期金额704亿,存单发行余额增加145.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 614.5
91天期 0.93 206.0
182天期 1.05 29.0
央行上日共发行2,274亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,459.8亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负117亿台币,累计超额准备为负1,531亿台币,加计前期1%的超额准备为负759亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。