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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 16:45 BJT

〔台湾央行〕共发行849.5亿台币存单,发行余额增加145.5亿

路透台北5月10日电---台湾央行周四公布,今日共发行849.5亿台币存单,相较存单到期金额704亿,存单发行余额增加145.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 614.5

91天期 0.93 206.0

182天期 1.05 29.0

央行上日共发行2,274亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,459.8亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负117亿台币,累计超额准备为负1,531亿台币,加计前期1%的超额准备为负759亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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