〔日股业绩〕索尼预期2012/13年度转亏为盈,2011/12年创史上最大亏损(更新版)

(新增细节)

* 预期2012/13年度营业利润为1,800亿日圆,市场预期为1,730亿

* 2011/12年度创下4,567亿日圆的史上最大净损

* 预期今年液晶电视营收下滑11%

* 智能手机销售目标为3,300万支,上年度为2,250万支

记者 Tim Kelly 编译 张明钧/王洋

路透东京5月10日电---日本消费电子业巨擘索尼(6758.T)公布去年度录得创纪录的净损57.4亿美元,但预期本年度将恢复获利,因电视事业亏损减少.

索尼股价本周创下近四分之一世纪以来新低,市值跌破155亿美元,显示这家随身听Walkman及游戏机PlayStation制造商已经丧失其创新优势,落在竞争对手苹果(AAPL.O)及韩国三星电子(005930.KS)的后头.

在新任CEO平井一夫带领下,索尼正在削减成本及裁员,藉以扭转其苦苦挣扎的电视机事业.尽管该公司正考虑各种结盟关系以协助强化其在电视事业的竞争力,但平井一夫正把眼光放在相机、游戏及智能手机等领域以刺激成长.