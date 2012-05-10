〔日股业绩〕索尼预期2012/13年度转亏为盈,2011/12年创史上最大亏损(更新版)

韩国已公布经济指标--2017/2/22
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
(新增细节)
* 预期2012/13年度营业利润为1,800亿日圆,市场预期为1,730亿
* 2011/12年度创下4,567亿日圆的史上最大净损
* 预期今年液晶电视营收下滑11%
* 智能手机销售目标为3,300万支,上年度为2,250万支
记者 Tim Kelly 编译 张明钧/王洋
路透东京5月10日电---日本消费电子业巨擘索尼(6758.T)公布去年度录得创纪录的净损57.4亿美元,但预期本年度将恢复获利,因电视事业亏损减少.
索尼股价本周创下近四分之一世纪以来新低,市值跌破155亿美元,显示这家随身听Walkman及游戏机PlayStation制造商已经丧失其创新优势,落在竞争对手苹果(AAPL.O)及韩国三星电子(005930.KS)的后头.
在新任CEO平井一夫带领下,索尼正在削减成本及裁员,藉以扭转其苦苦挣扎的电视机事业.尽管该公司正考虑各种结盟关系以协助强化其在电视事业的竞争力,但平井一夫正把眼光放在相机、游戏及智能手机等领域以刺激成长.
索尼预期明年3月止年度营业利润为1,800亿日圆,汤森路透I/B/E/S调查18位分析师平均预估则为1,730亿日圆.而在刚结束的年度中,索尼营业亏损673亿日圆.该公司预估全年度净利为300亿日圆.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透2月22日 - 金价周三持坚，上日一度下跌达1%。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录，以寻找升息时间点的线索。