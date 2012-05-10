〔台湾货币市场〕短率尚持稳,期初负数操作令超额准备缺口扩大

* 外资持续汇出,大额资金难找

* 负数操作令超额准备缺口持续扩大

* 央行委托代收利率调升0.1基点,连续六日维持同调幅

记者 张雅菁

路透台北5月10日电---台湾银行间短期利率周四尚能持稳区间,不过外资持续汇出,加以超额准备缺口持续扩大,令市场上大额资金难找,调度气氛保守.

市场人士指出,由于行库放款,且部份银行在提存期初藉由买票或多申报央行存单等方式进行负数操作,使得超额准备缺口持续扩大;不过,预期明日因为逢周五的乘数效应,银行会尽量避免留下过大的缺口,而且下周进入月中便会陆续回补,提前因应月底缴税的紧缩因子.

"现在的负数是负数操作造成的,大家都在做,又不想靠调节存单来调整,能多报还是想多报,但现在负数愈来愈大,有点危险,"一公股银行人士称.

本地时间15:24,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.508%,上日在0.514%;区间在0.388-0.700%,上日在0.388-0.710%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.73%;上日区间在0.504-0.74%.

今日央行连续第六天调升代收隔夜资金利率仅0.1基点,来到0.505%,累计这波调幅达11.3基点.

**短票预期明日发行量增**

短票方面,票券商表示,发票量不多,次级市场卖票消化顺利,整体利率持稳在0.85%,但少数票券商以0.86%的利率来吸引一些跨月交易.至于明日周五,预期发票量会增加,但银行间成交利率不至于大幅波动,可能至多朝0.86%靠拢.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,同上日;而大型公股银行则是可成交在0.86%.

今日央行存单到期金额为704亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五到期2,423亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负117亿台币;累计超额准备为负1,531亿台币,加计前期1%的超额准备为负759亿台币.

**RP利率平稳未动**

债市同业附买回(RP)利率持平,到期续作颇为顺利,不过银行提前预备缴税而调度保守,资金供给量不如从前,令部份与银行往来的交易商略感调度不易.

资金调度人士表示,由于目前交易商资金缺口不大,若有缺口也能很快打平,但本月投信资金回流不比从前,申购款流入似有减少迹象,各家寿险资金多缺不一,将持续关注市场资金流向.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.(完)