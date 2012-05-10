〔台湾债市〕101/1殖利率连三日收高,美债走势为观察指标

路透台北5月10日电---台湾五年期101/1殖利率周四连续第三个交易日收高,市场解读为急跌后反弹格局,加上10年期陆续有新筹码供应,市场将有卖短(券)买长(券)的预期心理.

市场人士指出,101/1殖利率自4月17日高点1.0456%急转直下后,现在出现跌深反弹格局,近期可能回测0.985-0.99%,不过市场资金还是偏多,预计1%附近,银行养券买盘仍将浮现.

一票商交易员表示,近期101/1殖利率算是"跌深反弹,预估短线在0.95-0.98%间横盘整理".

他进一步称,现阶段市场观察美国10年期指标债US10YT=RR殖利率能否突破1.80%关卡,一突破接下来就挑战新低1.67%,对台湾债市将是一大利多.

但券商交易员说,虽然美债相对强势,但美债殖利率在急跌后已略见压力,加上美债标售新券释出新筹码影响,殖利率再往下的力道被限缩.

美国10年公债标售得标利率创纪录低位,反映投资人在欧元区动荡之际寻求避险.指标10年期公债价格周三上升3/32,收益率报1.833%,尽管稍早短暂跌至平盘下方,因有消息称欧元区各国政府同意使用区内救助基金向希腊提供紧急贷款,使希腊避免破产.[ID:nSB1536518]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.50 0.9810 0.9735-0.9825 174.0

10 101/5A01105=TWO +1.33 1.2388 1.2330-1.2420 7.0

票券交易商表示,市场预期美债殖利率挑战前低,将带动台债持续偏多操作,尤其是长券,不过台债殖利率已处于低档,短线会出现急跌反弹回测的情形,预估近期101/5殖利率区间落在1.22-1.26%.

外银交易员指出,预期市场将随着十年期新券公开发行前交易及增额发行(Reopen),而将部位做一调整,近期会出现卖短(券)买长(券)的情况,预估10年期101/5殖利率短线区间1.23-1.25%.

交易员分析,101/5殖利率连续多日探低,激励10年期其他冷门券买盘回温,不过交易主流仍会是五年期101/1,短线区间落在0.95-1%.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2388

5 101/1 A01101=TWO 0.9810

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)