〔台湾汇市〕台币兑美元收近平,实质需求带动并等待更多消息指引

路透台北5月10日电---台币兑美元TWD=TP周四收近平盘,仅微幅升值0.5分,在希腊政治僵局及西班牙银行业融资疑虑笼罩下,场上观望气氛浓厚,台股亦欠缺明确方向指引,交投多由实质需求带动.

交易商指出,今日外资汇入汇出皆见,出口商对于29.35元以上的汇价仍相当有兴趣,场上买卖力道交错,台币交投区间与昨日相去不远;尽管终场央行没收所有升幅,将台币收近29.4元,但因油电价调涨所带来的通膨隐忧,预料实质交投区间应不至快速走跌.

"台币相对强劲跌幅没那么大,虽然受欧债影响短期回档,但因为有通膨问题在,长期还是偏升."一位银行外汇交易人士称.

至于在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币换汇点折价幅度加深,一个月期来到-0.075/-0.065.汇银人士表示,因澳洲就业数据优于预期,澳币上扬并一度带动亚币走势.

市场人士预估,台币明日交投区间料落在29.30-29.45元间,并将持续追踪台股及欧元走势.

台币兑美元盘中曾触及29.450元低位,前次最低出现在4月26日,报29.515元.

台湾股市.TWII周四微幅收涨0.11%,至7,484.01点;另外,外资及陆资在台股卖超20.72亿台币,已连续四日卖超,累计金额为335.1亿.[ID:nST0458312]

另外,印度卢比IDR=周四领涨新兴亚洲货币,此前印度央行采取有力监管措施支撑卢比,坡元SGD=亦在干预预期带动下上涨.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.395 29.400 29.333-29.450 29.440 6.51 6.52

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.350 29.349 29.332-29.367 29.367 2.60 3.27

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.050/-0.040

美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.230/-0.210

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