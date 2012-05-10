〔欧洲汇市〕英镑/欧元创下三年半新高,英国央行料维持货币政策不变

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
路透伦敦5月10日电---英镑兑欧元周四创下三年半新高,因为投资者担忧希腊政治僵局.如果英国央行稍后宣布维持量化宽松规模不变,英镑料将续涨.
多数投资者预期英国央行决策者将维持量化宽松规模在3,250亿英镑不变,不过一些人士认为有微小的机会宽松规模将扩大.
分析师表示,在英国央行1100GMT宣布政策决议之前,投资者料将不愿买进,不过倘若量化宽松规模维持不变,英镑料将大涨.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8001英磅,为2008年11月以来最低,交易商称见到一美系银行抛售.
根据英国央行数据,英镑贸易加权指数=GBP逼近三年高点84.1,受英镑兑欧元上涨推动.
英镑兑美元GBP=D4持稳为1.6135,上日曾低见两周低位1.6067美元.(完)
--编译 沈以文;审校 龚芳
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伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。