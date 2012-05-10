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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 16:39 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元创下三年半新高,英国央行料维持货币政策不变

路透伦敦5月10日电---英镑兑欧元周四创下三年半新高,因为投资者担忧希腊政治僵局.如果英国央行稍后宣布维持量化宽松规模不变,英镑料将续涨.

多数投资者预期英国央行决策者将维持量化宽松规模在3,250亿英镑不变,不过一些人士认为有微小的机会宽松规模将扩大.

分析师表示,在英国央行1100GMT宣布政策决议之前,投资者料将不愿买进,不过倘若量化宽松规模维持不变,英镑料将大涨.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8001英磅,为2008年11月以来最低,交易商称见到一美系银行抛售.

根据英国央行数据,英镑贸易加权指数=GBP逼近三年高点84.1,受英镑兑欧元上涨推动.

英镑兑美元GBP=D4持稳为1.6135,上日曾低见两周低位1.6067美元.(完)

--编译 沈以文;审校 龚芳

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