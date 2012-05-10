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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 07:51 BJT

〔东京汇市〕欧元及澳元陷入近期低位,摩根大通交易损失消息冲击人气

2322GMT--欧元和澳元徘徊在最近几个月低位的上方,市场本已因希腊政治不确定性及全球经济放缓而深感不安,而摩根大通(JPM.N)宣布因对冲策略失败蒙受20亿美元的交易损失,更加打击市场信心.

欧元兑美元EUR=报1.2932美元,接近周三低位1.29115.澳元/美元AUD=D4报1.0059美元,接近约1.0010的年内低位.日圆兑美元JPY=几无变动,报79.89日圆.

市场焦点在中国,0130GMT中国将公布居民消费价格指数(CPI)、0530GMT将公布工业产出、零售销售和城镇投资数据.如果数据疲弱,将加深中国经济放缓的疑虑,昨天中国公布的贸易数据已经令市场失望.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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