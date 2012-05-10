〔东京汇市〕欧元及澳元陷入近期低位,摩根大通交易损失消息冲击人气

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
2322GMT--欧元和澳元徘徊在最近几个月低位的上方,市场本已因希腊政治不确定性及全球经济放缓而深感不安,而摩根大通(JPM.N)宣布因对冲策略失败蒙受20亿美元的交易损失,更加打击市场信心.
欧元兑美元EUR=报1.2932美元,接近周三低位1.29115.澳元/美元AUD=D4报1.0059美元,接近约1.0010的年内低位.日圆兑美元JPY=几无变动,报79.89日圆.
市场焦点在中国,0130GMT中国将公布居民消费价格指数(CPI)、0530GMT将公布工业产出、零售销售和城镇投资数据.如果数据疲弱,将加深中国经济放缓的疑虑,昨天中国公布的贸易数据已经令市场失望.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？