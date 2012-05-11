〔金砖国家〕5月10日股汇市收盘纵览

路透5月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月10日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.29%,报980.69点.
中国股市:沪综指缩量微幅收升,隔夜美股继续下跌,且国内4月份贸易数据大幅逊于预期,令大盘欲振乏力.分析人士称,虽然多方在2,400点一线极力护盘,但短线天平已倾向空方,量能持续萎缩亦显示市场观望气氛抬头,料大盘将维持调整.沪综指.SSEC收报2,410.230点,涨1.643点或0.07%;上日该股指创逾一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额继续缩至808亿元人民币,上交易日为992亿元.[.SSCN]
香港股市:连续第六个交易日下跌,因中国4月贸易数据逊于预期,当月进口增幅微小,加剧对中国内需的实际放缓幅度要大得多的担忧.恒生指数.HSI收盘跌0.51%,至20,227.28点.恒生国企指数.HSCE跌0.65%,报10,289.81点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS续收跌.欧元持续走弱支撑美元指数.DXY延续强势,中间价受拖累再次走低;不过相较而言盘中汇价仍显抗跌,显示市场仍普遍认同汇价处于均衡水平.[CNY/CN][ID:nSB1538572]
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印度股市:主要股指连续三日下跌,至1月16日以来最低收位,因股市对央行支撑卢比的措施反应平平,且对于外资持续出脱的疑虑升温.指标BSE指数.BSESN收低0.4%,报16,420.05点,自2月22日触及今年高点以来已挫跌11.35%,不过今年以来涨幅仍达6.2%.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元自上日触及的纪录收盘低位回升,此前央行宣布多项措施提高美元流动性,并缓解盘中卢比波动.但卢比兑美元INR=D2回吐多数升幅,最后报53.44/45,因交易商对央行的措施有所怀疑,认为这些措施不足以阻止卢比进一步下跌.卢比周三收在53.82/83的纪录收盘低点.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,489.450点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.24%至789.52点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.04%至30.1100;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.09%,报39.0350.
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巴西股市:拉丁美洲股市收盘涨跌互见,且涨跌幅不大,对欧债危机的疑虑与美国乐观就业数据相抵.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.14%至59,702.05点.[ID:nL1E8GAJQ1]
巴西汇市:拉美货币上涨,此前西班牙接管其一家大银行,且希腊确保获得纾困金,缓解欧债危机复燃的疑虑.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.48%,报1.9515,前两个交易日曾跌约2%.[ID:nL1E8GAKYJ]
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南非股市:六个交易日来首次上涨,受美国就业数据令人鼓舞的提振,Old Mutual (OMLJ.J)金融集团在强劲业绩报告的支持下领涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.54%,报29,897.34点.综合指数.JALSH升1.3%至33,869.71点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元下跌,但自超卖水准回升,因午后避险情绪降温.1530GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.0240,周三纽约收报8.005.[ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 张明钧