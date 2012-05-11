《新兴市场重要经济事件预告》--5月11日-5月18日

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5月11日(五)
布鲁塞尔---欧盟执委会公布今春对于2012-2013年经济预测.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将举行记者会(0900)
伊斯坦布尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在投资咨询委员会(Investment Advisory Council)会议上发表演说(1400).
科伦坡--斯里兰卡央行公布2012年5月货币政策评估报告(1230).
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000).
印度班加罗尔--印度央行副总裁Subir Gokarn发表演说(0600)
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录(0700).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1400).
波哥大--哥伦比亚央行公布4月30日货币政策会议纪录
迈阿密--世界银行拉丁美洲暨加勒比海地区副总裁Hasan Tuluy在第七届拉美年会上发表演说(1220).
5月12日(六)
北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.
5月14日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
伦敦--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演讲,题为"罗马尼亚:在充满变数世界中的风险与机遇"(1800).
5月16日(三)
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部上发表演说(1600).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
曼谷--泰国央行公布5月2日会议纪录(0200)
5月17日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期:".(1300)
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商业论坛(至5月19日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
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