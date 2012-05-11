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货币新闻 | 2012年 5月 11日 星期五 14:59 BJT

〔路透专访〕台湾中信金将结盟三井住友抢攻两岸市场--总经理

路透台北5月11日电---台湾资产排名前五大金融机构之一--中信金控(2891.TW)周五称,已引进日本三井住友(SMFG)(8316.T)做为策略投资人,将结盟共同开发两岸市场.

中信金总经理吴一揆接受路透专访时称,4月份顺利完成116亿台币现金增资,三井住友参与了此次现增.至于参股多少?他不愿透露,只回答说,"这次进来三井住友为策略性投资人",未来合作议题还在研拟中.

吴一揆并指出,中信金已与中国国家开发银行[CHDB.UL]签署MOU(合作备忘录),未来台湾若开放外资投资公共建设,将引进国开行资金参与投资.

中信金收盘下跌1.07%报18.45台币,而台股大盘指数.TWII则是下跌1.10%,报7,401.37点.(完)

--记者 詹静宜/洪淑珍;审校 董永年/杨淑祯

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