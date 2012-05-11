(重发)〔国际油市〕布兰特原油跌破112美元,欧元区疑虑压抑盘势

国际油市：新加坡岸上柴油及航煤库存下滑，但供应仍充裕
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
(重发以补上因技术问题造成的稿件遗漏)
路透新加坡5月11日电---布兰特原油周五跌破每桶112美元,尾随欧元的颓势;希腊政治僵局令欧元区前途疑虑重现,而全球石油需求前景则笼罩阴霾.
希腊政党正在作最后的努力组成政府,避免重新举行选举.
"基于希腊和其组织联合政府困难的担忧,市场正看到更浓的避险气氛."澳新银行分析师Natalie Robertson称.
中国4月通胀继续缓和,可能给予北京政府更多放宽政策以支持经济的余裕.但投资者对此数据反应平平.
0457GMT,布兰特6月原油LCOc1下跌0.84美元至每桶111.89美元,此前一度低见111.76美元的日低.
该指标原油期货继上周跌逾5%后,有可能连续第二周下跌.
美国原油期货CLc1受挫更重,下跌1.04美元至96.04美元,此前低见95.78美元.美国原油期货上日中止连六日跌势后,今日续跌.美国原油周三曾触及12月中以来最低水准,本周亦可能连续第二周下跌.
欧元疲软也使油价承压.希腊可能退出欧元区的风险令投资人不安,从而打击欧元EUR=;美元指数.DXY则小涨.(完)
--编译/审校 龚芳/张若琪/侯向明
路透新加坡2月23日 - 交易商表示，新加坡岸上柴油及航煤库存在过去一周下滑，但供应仍旧充裕，因看来有来自印度的现货船货。
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