〔台湾央行〕共发行2,277亿台币存单,发行余额减少146亿

路透台北5月11日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,277亿台币存单,相较存单到期金额2,423亿,存单发行余额减少146亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,864.0

91天期 0.93 367.0

182天期 1.05 46.0

央行上日共发行849.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,313.8亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为25亿台币,累计超额准备为负1,514亿台币,加计前期1%的超额准备为负742亿台币.(完)